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Суркис рассказал, кому готов продать Динамо

Комментариев: 4
Украинский бизнесмен не хочет повторить судьбу Металлиста.
Суркис рассказал, кому готов продать Динамо

Президент футбольного клуба Динамо Киев Игорь Суркис продаст его только в случае полной уверенности в покупателе.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

“Готов ли я продать Динамо? Если я буду понимать, что человек, который купит Динамо, сделает не так, как сделал Курченко для Металлиста, – я готов“, – отметил Суркис.

По словам бизнесмена, он не позволит развалить клуб.

“Вот если вы сейчас скажете, что захотите поруководить и возьмете на себя финансовую составляющую. А если вы скажете, что просто хотите поруководить, наверное, я не уйду.

Если у вас есть смелость поруководить за свои деньги, значит, вы будете ответственно к этому относиться. А просто поруководить, болтать языком и развалить... Пока я живой, я развалить Динамо не дам“, - добавил он.

Ранее Игорь Суркис прояснил ситуацию с НСК Олимпийский, который игрокам Динамо приходится делить с Шахтером.

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Теги: ФК Динамо, Игорь Суркис
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  26.01.2021, 16:26
Оценка:  0
гость
Развалил за свои деньги? Поруководить за свои деньги? Лукавишь?
гость  (аноним)  26.01.2021, 16:22
Оценка:  -1
гость
Бардабарлы кузал?
гость  (аноним)  26.01.2021, 16:14
Оценка:  -1
гость
Аллаху Акбар!
гость  (аноним)  26.01.2021, 15:30
Оценка:  0
гость
Хорошо, что хотя бы некоторых из Динамо отпустил. А остальным, конечно, трындец.
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