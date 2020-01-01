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Коваленко требует повышения зарплаты в Шахтере

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Игрок поставил ультиматум руководству клуба.
Коваленко требует повышения зарплаты в Шахтере
Getty Images

Донецкий Шахтер ведет переговоры с полузащитником команды Виктором Коваленко на предмет нового соглашения с клубом.

Известно, что Коваленко подписал предварительный контракт с итальянской Аталантой, за которую выступает Руслан Малиновский. Действующее соглашение футболиста с Шахтером истекает летом 2021 года.

Однако в случае, если Шахтер выполнит его условия, спортсмен готов остаться в донецкой команде.

Как отмечает Meta-ratings.com.ua, нынешние условия контракта Коваленко предусматривают гораздо большую сумму, нежели у половины игроков основного состава команды, но новому соглашению она должна приблизиться по финансовым доходам к топовым бразильским игрокам донецкого клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник сыграл в 11 матчах Шахтера и забил четыре мяча.

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Теги: Виктор Коваленко, ФК Шахтер, УПЛ
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