Коваленко требует повышения зарплаты в Шахтере

Игрок поставил ультиматум руководству клуба.

Донецкий Шахтер ведет переговоры с полузащитником команды Виктором Коваленко на предмет нового соглашения с клубом.

Известно, что Коваленко подписал предварительный контракт с итальянской Аталантой, за которую выступает Руслан Малиновский. Действующее соглашение футболиста с Шахтером истекает летом 2021 года.

Однако в случае, если Шахтер выполнит его условия, спортсмен готов остаться в донецкой команде.

Как отмечает Meta-ratings.com.ua, нынешние условия контракта Коваленко предусматривают гораздо большую сумму, нежели у половины игроков основного состава команды, но новому соглашению она должна приблизиться по финансовым доходам к топовым бразильским игрокам донецкого клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник сыграл в 11 матчах Шахтера и забил четыре мяча.