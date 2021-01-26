Суркис был против того, чтобы Динамо делило стадион с Шахтером

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Президент футбольного клуба Динамо Киев Игорь Суркис мечтает об окончании войны на Донбассе и чтобы игроки Шахтера вернулись на родное поле.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

“У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одну из самых лучших арен, которые есть в Украине, на “Донбасс Арену“, и обыграть там “Шахтер“. При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их“, – сказал Суркис.

Кроме того, Суркис ответил на обвинения в том, что он позволил Шахтеру “занять“ территорию Динамо.



“Я ничего никому не давал! Как президент клуба я был, естественно, против. Потому что тяжело эксплуатировать поле. Но люди оказались не дома. Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, – они будут этот стадион как можно дольше поддерживать. Ну играют... Но у меня есть мечта, чтобы они поехали в свой регион, а мы играли в Киеве и были единственной командой, которая играет в Киеве“, – отметил президент “Динамо“.