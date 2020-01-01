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Заря рискует получить иск на 2 миллиона евро

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Луганский клуб угодил в скандал с трансфером Гомеса.
Заря рискует получить иск на 2 миллиона евро
Getty Images

Заря вскоре может получить иск на 2 млн евро по трансферу Виллиана Гомеса в Крузейро восемь лет назад

Об этом в своем блоге сообщает Цыганык live журналист Игорь Цыганык.

“Луганский клуб должен был отдать тем людям, которые организовывали трансфер, определенную сумму денег, но не отдал. Теперь эти люди написали письмо в «Зарю» с просьбой рассчитаться, а если этого не будет, то они оставляют за собой право идти в суд.

Насколько я понимаю, тогда были близкие отношения между Шахтером и Зарей, и руководство донецкого клуба посоветовало луганчанам провернуть эту историю, закрыть ее таким образом. Клуб взял футболиста из Металлиста, подписал в качестве свободного агента.

Виллиан не сыграл ни одного матча и его сразу продали в Крузейро. Заря просто на ровном месте заработала деньги. Бесспорно, что это бизнес, но там были люди, которые оформляли всю эту историю, придумавшие ее, и ожидали свои дивиденды.

Заря с ними не рассчиталась, и это может быть очень серьезной проблемой для клуба“, - рассказал журналист.

Напомним, что несколько дней назад форвард Михайло Перович покинул луганский клуб.

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Теги: УПЛ, ФК Заря
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