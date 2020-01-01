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Экс-форварду Днепра предложили вернуться в Украину

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Бразилец рассматривает несколько вариантов дальнейшего развития событий.
Экс-форварду Днепра предложили вернуться в Украину
Getty Images

Бывший нападающий Днепра Матеус может снова оказаться в украинской Премьер-лиге.

Об этом он рассказал в интервью Football Hub.

Контракт бразильца с китайским Шицзячжуан закончился в конце прошлого года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

“У меня есть два предложения от китайских клубов. Но я пока жду интересного приглашение. К тому же в Китае много команд меняют названия, у них там довольно нестабильная ситуация. Поэтому ждем, чем все закончится, тогда рассмотрим варианты.

Есть предложения как из Украины, так и из других стран. Я хочу играть там, где смогу постоянно быть с семьей. Как сложится жизнь, так и будет“, - поделился он.

Как известно, Матеус был игроком Днепра с 2011 по 2016 год. За 154 матча форвард забил 48 голов и сделал 30 ассистов.

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Теги: Матеус, УПЛ, ФК Днепр
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