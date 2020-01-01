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Луис Адриано хотел вернуться в УПЛ

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Столичный клуб не стал сотрудничать с футболистом.
Луис Адриано хотел вернуться в УПЛ
Getty Images

Бразильский футболист Луис Адриано в конце прошлого года предложил свои услуги Динамо Киев, желаяя снова работать с тренером Мирчей Луческу.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в своем шоу Цыганык LIVE.

Однако до переговоров дело не дошло. Руководство Динамо даже не рассматривало возможность приглашать 33-летнего игрока, который сейчас выступает за Палмейрас.

Как известно, Адриано успешно работал с Луческу в Шахтере. Выступал за украинскую команду с 2007 по 2015 год.

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Теги: Луис Адриано, Мирча Луческу, УПЛ, ФК Динамо
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