Луис Адриано хотел вернуться в УПЛ

Столичный клуб не стал сотрудничать с футболистом.

Бразильский футболист Луис Адриано в конце прошлого года предложил свои услуги Динамо Киев, желаяя снова работать с тренером Мирчей Луческу.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в своем шоу Цыганык LIVE.

Однако до переговоров дело не дошло. Руководство Динамо даже не рассматривало возможность приглашать 33-летнего игрока, который сейчас выступает за Палмейрас.

Как известно, Адриано успешно работал с Луческу в Шахтере. Выступал за украинскую команду с 2007 по 2015 год.