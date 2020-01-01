Шахтер намерен вернуть экс-игрока

Бразильский полузащитник заинтересовал три футбольных клуба.

Донецкий Шахтер заинтересован в переходе своего бывшего игрока Алекса Тейшейры, сообщает Fichajes.

В донецком клубе считают, что футболисту будет комфортно снова играть за эту команду.

Кроме того, по словам источника, что 31-летний бразилец попал в сферу интересов Астон Виллы и Бенфики. Английский клуб предлагает ему контракт на 2 сезона с возможностью продления еще на один, если его выступление будет на ожидаемом уровне.

Тейшейра играл за “горняков“ в 2010-2016 годах, забил 89 голов и сделал 25 ассистов в 222 матчах, после чего за 50 миллионов евро перешел в Цзянсу Сунин.