Шахтер намерен вернуть экс-игрока
Бразильский полузащитник заинтересовал три футбольных клуба.
Донецкий Шахтер заинтересован в переходе своего бывшего игрока Алекса Тейшейры, сообщает Fichajes.
В донецком клубе считают, что футболисту будет комфортно снова играть за эту команду.
Кроме того, по словам источника, что 31-летний бразилец попал в сферу интересов Астон Виллы и Бенфики. Английский клуб предлагает ему контракт на 2 сезона с возможностью продления еще на один, если его выступление будет на ожидаемом уровне.
Тейшейра играл за “горняков“ в 2010-2016 годах, забил 89 голов и сделал 25 ассистов в 222 матчах, после чего за 50 миллионов евро перешел в Цзянсу Сунин.
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