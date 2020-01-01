Десна взяла в аренду капитана Динамо U-21

Богдан Билошевский отправляется в черниговский клуб.

21-летний полузащитник киевского Динамо Богдан Билошевский переходит на правах аренды в черниговскую Десну.

Об этом сообщается на сайте ФК Динамо Киев.

Арендное соглашение будет длиться до конца календарного 2021 года. Динамо оставило за собой право досрочно вернуть игрока летом.

Богдан Билошевский - воспитанник академии столичного клуба. С начала текущего сезона он неоднократно выходил на поле с капитанской повязкой, провел в молодежном чемпионате Украины 10 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.