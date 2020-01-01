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Десна взяла в аренду капитана Динамо U-21

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Богдан Билошевский отправляется в черниговский клуб.
Десна взяла в аренду капитана Динамо U-21

21-летний полузащитник киевского Динамо Богдан Билошевский переходит на правах аренды в черниговскую Десну.

Об этом сообщается на сайте ФК Динамо Киев.

Арендное соглашение будет длиться до конца календарного 2021 года. Динамо оставило за собой право досрочно вернуть игрока летом.

Богдан Билошевский - воспитанник академии столичного клуба. С начала текущего сезона он неоднократно выходил на поле с капитанской повязкой, провел в молодежном чемпионате Украины 10 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

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Теги: УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Десна, U-21
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