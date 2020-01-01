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Первый подготовительный сбор Динамо подошел к концу

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Уже на этой неделе команда Мирчи Луческу отправится на второй тренировочный сбор в Турции.
Первый подготовительный сбор Динамо подошел к концу
ФК Динамо Киев

Первый сбор Динамо Киев в ОАЭ подошел к концу и футболисты возвращаются в столицу Украины.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С утра у команды была одна тренировка, после чего игроки, тренеры и персонал отправились готовиться к вылету в Киев.

Самолет должен приземлиться в Киеве около 21:00.

Отмечается, что во вторник и в среду игроки получат выходные, а в четверг вновь соберутся на клубной базе в Конча-Заспе.

Уже на этой неделе, утром в пятницу, 29 января, в Турции начнется второй сбор Динамо. В планах на турецкий сбор тренировочная работа и ряд контрольных поединков. Даты и соперники будут объявлены позже.

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Теги: ФК Динамо, УПЛ
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