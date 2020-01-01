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Шапаренко: Первые минуты дались тяжело

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Полузащитник Динамо рассказал о своем возвращении на поле после травмы .
Николай Шапаренко против Уэстона Маккенни
Николай Шапаренко против Уэстона Маккенни
Getty Images

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко поделился впечатлениями от возвращения на поле после повреждения, полученного в матче чемпионата Украины против Колоса.

Шапаренко в составе Динамо сыграл в спарринге против сборной Иордании, который завершился со счетом 0:0.

"Первые минуты на поле дались тяжело. Я только два дня занимаюсь в общей группе, а входить в игровой тонус всегда трудно", - приводит слова Шапаренко официальный сайт киевского клуба.

Также Шапаренко рассказал о том, что пока врачи рекомендуют ему воздерживаться от жетских стыков.

Ранее сообщалось о том, что Динамо интересуется полузащитником Динамо Бухарест Деяном Сореску. 

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Теги: Динамо, Николай Шапаренко
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