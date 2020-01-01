Корниенко: Шахтер ничем не отличается от команд, которые играют в Европе

Защитник Шахтера рассказал о возможном переходе в клуб из Европы.

Защитник Шахтера Виктор Корниенко поделился мнением по поводу потенциального трансфера в европейский клуб.

Корниенко не видит смысла в переезде в Европу, поскольку считает Шахтер командой топ-уровня.

«Шахтер – такой клуб, который ничем не отличается от тех команд, которые играют в Европе. Шахтер каждый год играет в ЛЧ, ЛЕ с командами из топ-чемпионатов. Не вижу смысла переходить в Европу, когда ты в команде, которую я вижу как топ-уровень», - сообщил футболист в интервью проекту ПроФутбол.

Ранее Корниенко рассказал о том, в каких играх прошлого года Шахтер показал себя по-настоящему.