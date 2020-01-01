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Маркос Антонио: К официальным матчам подойдем в стопроцентной готовности

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Полузащитник Шахтера рассказал о том, как проходят сборы донецкого клуба.
Маркос Антонио против Роберто Гальярдини
Маркос Антонио против Роберто Гальярдини
Getty Images

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио поделился своими впечатлениями от сборов донецкого клуба и ожиданиями на ближайшее будущее.

Сегодня Шахтер провел короткую тренировку для восстановления после спарринга против болгарского Лудогорца.

«Очень многое отрабатываем, отлично тренируемся и с каждым днем прибавляем. Мы на правильном пути. Думаю, к началу официальных матчей подойдем в стопроцентной готовности», - приводит слова Маркоса Антонио официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось о том, что Шахтер может покинуть вратарь Анатолий Трубин.

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Теги: Шахтер, Маркос Антонио
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