Олимпик объявил о трансфере воспитанника Порту

Таддеус Нкенг подписал контракт на 3,5 года.

Бывший нападающий Порту Таддеус Нкенг подписал контракт с Олимпиком, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Соглашение между клубом и 20-летним камерунцем рассчитано на 3,5 года. В команде Игоря Климовского футболист будет выступать под 17 номером.

До переезда в Украину, Нкенг выступал за вторую команду Порту, где в 11 матчах второго по силе чемпионата Португалии забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Также на его счету два матча за молодежную сборную Камеруна, в которых он отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что Яя Туре не смог покинуть Англию, чтобы присоединиться к Олимпику.