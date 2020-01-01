Тымчик: Пока не знаю, когда вернусь в матчи

Защитник Динамо рассказал о том, как восстанавливается после травмы.

Защитник киевского Динамо Александр Тымчик рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы, полученной в сентябре прошлого года.

По словам Тымчика, пока еще есть небольшой дискомфорт, однако футболист уже понемногу тренируется в общей группе. О возвращении в матчи пока говорить рано.

"Пока не знаю, ведь я еще чувствую дискомфорт. Постепенно буду набирать кондиции и уже входить в игровой ритм. Слава Богу, что хоть начал тренироваться с командой", - приводит слова Тымчика официальный сайт Динамо.

Напоминаем, что УАФ оштрафовала предизента Динамо Игоря Суркиса за высказывания по поводу руководства судейством.