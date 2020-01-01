Караваев: Быть капитаном Динамо — гордость и честь

Защитник Динамо поделился эмоциями от игры с капитанской повязкой.

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал о том, что для него значит выход на матч с капитанской повязкой.

В качестве капитана Караваев вывел Динамо на спарринг против белорусского Шахтера из Солигорска, который киевляне выиграли со счетом 2:0

"Это гордость и честь потому что «Динамо» - легендарный клуб, и когда ты выходишь на поле с капитанской повязкой, чувствуешь большую ответственность. Конечно, это придает намного больше мотивации, уверенности, желания", - сказал футболист в интервью официальному сайту киевского клуба.

Напоминаем, что Украинская ассоциация футбола оштрафовала президента Динамо Игоря Суркиса за высказывания по поводу руководства украинского судейства.