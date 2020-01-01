Динамо подало апелляцию на наказание Суркиса

Киевский клуб не согласен с решением КДК УАФ.

Киевское Динамо подало апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарной комиссии Украинской ассоциации футбола оштрафовать Игоря Суркиса, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, Динамо считает такое решение КДК УАФ безосновательным и необоснованным, а также ограничением свободы слова и привлечением к ответственности за оценочное суждение.

Также Динамо затребует у КДК УАФ полный текст решение с мотивировочной частью.

Напоминаем, что президент Динамо Игорь Суркис был оштрафован на 500 тысяч гривен за критику руководства украинского футбольного судейства.