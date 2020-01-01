Сидклей: Тренировки у Луческу отличаются от тех, что были раньше

Защитник Динамо поделился впечатлениями от работы с Мирчей Луческу.

Защитник Динамо Сидклей рассказал о том, как проходят сборы киевской команды в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам бразильца, тренировочный процесс под руководством тренера киевлян Мирчи Луческу отличается от работы с его бывшими тренерами.

"Тренировочный процесс отличается от той команды, в которой я играл раньше. Но мне очень нравится и думаю, что это будет очень полезно для команды", - сказал Сидклей в интервью официальному сайту Динамо.

Также Сидклей добавил, что вся команда уже привыкла к требованиям румынского специалиста.

Напоминаем, что Динамо проиграло первый спарринг польской Легии со счетом 0:2.