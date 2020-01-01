Тренерский штаб сборной Украины пополнил еще один итальянец
Луиджи Ночентини будет отвечать за координацию национальной и молодежной сборных.
Тренерский штаб сборной Украины пополнился еще одним итальянским специалистом, сообщает телеканал Футбол.
Новым ассистентом Андрея Шевченко стал Луиджи Ночентини, который будет заниматься координацией между национальной и молодежной сборными.
В тренерском штабе сборной Украины Ночентини, который в прошлом году работал в днепровском Днепре-1, станет уже третьим итальянцем после Мауро Тассотти и Андреа Мальдеры.
Напоминаем, что сегодня стали известны соперники сборной Украины в рамках подготовки к Евро-2021.
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