Стали известны соперники сборной Украины перед Евро-2021

Всего украинцы сыграют три товарищеских матча.

Национальная сборная Украины сыграет три товарищеских матча в рамках подготовки к чемпионату Европы-2021, сообщает телеканал Футбол.

По информации источника, 23 мая украинцы сыграют против сборной Бахрейна, 3 июня пройдет матч против сборной Северной Ирландии, а 7 июня соперником сборной Украины будет сборная Кипра. Все матчи пройдут в Украине.

Напоминаем, что сегодня стала известна дата рассмотрения апелляции по матчу Лиги Наций Украина — Швейцария.