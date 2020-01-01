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Стали известны соперники сборной Украины перед Евро-2021

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Всего украинцы сыграют три товарищеских матча.
Сборная Украины
Сборная Украины
Getty Images

Национальная сборная Украины сыграет три товарищеских матча в рамках подготовки к чемпионату Европы-2021, сообщает телеканал Футбол.

По информации источника, 23 мая украинцы сыграют против сборной Бахрейна, 3 июня пройдет матч против сборной Северной Ирландии, а 7 июня соперником сборной Украины будет сборная Кипра. Все матчи пройдут в Украине.

Напоминаем, что сегодня стала известна дата рассмотрения апелляции по матчу Лиги Наций Украина — Швейцария.

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Теги: сборная Украины, соперники, товарищеские матчи, Евро-2021
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