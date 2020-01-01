Алан Патрик: Решение о своем будущем приму немного позже

Полузащитник Шахтера не спешит определяться со своим будущем.

Полузащитник Шахтера Алан Патрик пока не хочет спешить с принятием решения относительно своего будущего.

«По контракту у меня еще полтора года в Шахтере и в этом году многое может случиться. Поэтому решение о своем будущем приму немного позже. В Шахтере мне хорошо и горжусь тем, что играю за эту команду. Количество сыгранных матчей и несколько титулов — тому подтверждение», - сказал Алан Патрик в интервью изданию Mercado do Futebol.

Алан Патрик пришел в Шахтер в 2011-м году и сыграл в составе украинской команды 142 матча, забив в них 21 гол.

Ранее сообщалось о том, что Шахтер интересуется форвардом бразильского Флуминенсе Каике.