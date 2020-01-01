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Кривцов рассказал о своей зарплате в Шахтере

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Украинский защитник высказался о зарплатах в донецком клубе.
Сергей Кривцов и Виктор Вацко
Сергей Кривцов и Виктор Вацко
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Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о своей зарплате в клубе.

"Ложь, что получаю 1,2 миллиона евро в год. Наверное, один кто-то выставил, а остальные перепостили. Неправда, сумма меньше".

Я бы и рад, если бы так и было, ты бы меня поздравил, я бы сказал "спасибо". Но меньше", - сказал Кривцов в интервью Вацко Live

Ранее Кривцов высказался о возможном уходе Тайсона и Коваленко.

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Теги: Сергей Кривцов, Шахтер, футбол, УПЛ
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