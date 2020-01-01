Кривцов об уходе Коваленко и Тайсона: Незаменимых людей нет

Украинец ценит выбор партнеров по команде.

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился мнением о возможном уходе партнеров по команде Тайсона и Виктора Коваленко.

"Конечно, и Коваленко, и Тайсон стали бы потерей. Но футбол - это такая вещь, где незаменимых людей нет".

"Это и показал прошлый год, когда много людей выпало и другие ребята их заменили. Конечно, жалко, но ребята выбирают свой путь", - рассказал Кривцов в программе ВМИКАЙ ПІДІГРІВ на телеканале Футбол 1.

Контракты Тайсона и Коваленко с Шахтером истекают летом 2021-го года.