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Мудрик: Соскучился по тренировкам с Шахтером

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Юный игрок продолжал тренироваться во время паузы.
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик рассказал о тренировках донецкой команды на тренировочном сборе в Турции.

"На сборах всегда должно быть поначалу тяжело. Но каждый из нас рад, что наконец-то вернулись к работе.

Хочется тренироваться. Получаю только позитивные эмоции! Я с мячом особо и не расставался, но по тренировкам с командой соскучился", - рассказал Мудрик в интервью пресс-службе горняков.

Напомним, у Шахтера изменился один из спарринг-партнеров в Турции. 

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Теги: Михаил Мудрик, футбол, Шахтер, УПЛ
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