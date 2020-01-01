Мудрик: Соскучился по тренировкам с Шахтером
Юный игрок продолжал тренироваться во время паузы.
Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик рассказал о тренировках донецкой команды на тренировочном сборе в Турции.
"На сборах всегда должно быть поначалу тяжело. Но каждый из нас рад, что наконец-то вернулись к работе.
Хочется тренироваться. Получаю только позитивные эмоции! Я с мячом особо и не расставался, но по тренировкам с командой соскучился", - рассказал Мудрик в интервью пресс-службе горняков.
Напомним, у Шахтера изменился один из спарринг-партнеров в Турции.
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