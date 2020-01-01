Мудрик: Соскучился по тренировкам с Шахтером

Юный игрок продолжал тренироваться во время паузы.

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик рассказал о тренировках донецкой команды на тренировочном сборе в Турции.

"На сборах всегда должно быть поначалу тяжело. Но каждый из нас рад, что наконец-то вернулись к работе.

Хочется тренироваться. Получаю только позитивные эмоции! Я с мячом особо и не расставался, но по тренировкам с командой соскучился", - рассказал Мудрик в интервью пресс-службе горняков.

Напомним, у Шахтера изменился один из спарринг-партнеров в Турции.