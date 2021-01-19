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Луческу дал ценный совет Месси

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Наставник "бело-синих" считает, что Лионелю Месси пора уйти из Барселоны.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением о лидере Барселоны Лионеле Месси.

"Проблемы и неудачи Барселоны сваливают на плечи Месси. Думаю, ему пора уходить. То же самое было с Ласло Юолони в начале 80-х годов - любая неудача команды на него давила. Я очень нуждался в нем в сборной, и я уговорил его перейти в Стяуа, которая боролась на высоком уровне и могла ему помочь.

Я не думаю, что Месси станет уничтожителем тренеров. Все понимают, что Лео - особенный. Что, если бы я осмелился работать с ним? Вы знаете, что капризные игроки и большие таланты всегда были для меня проблемой. Вспомнить Лупу, Сергена и даже Роналдо", - приводит слова Луческу Prosport.ro со ссылкой на Il Luce.

Ранее сообщалось, что форварда Барселоны Лионеля Месси могут дисквалифицировать на четыре матча за удаление в финале Суперкубка Испании.

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Теги: Мирча Луческу, футбол, Барселона, Лионель Месси
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  19.01.2021, 12:22
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гость
Ценный совет будулайке - не давай советов, тем более таким как Месси. Он про тебя даже не слышал
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