Луческу дал ценный совет Месси

Наставник "бело-синих" считает, что Лионелю Месси пора уйти из Барселоны.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением о лидере Барселоны Лионеле Месси.

"Проблемы и неудачи Барселоны сваливают на плечи Месси. Думаю, ему пора уходить. То же самое было с Ласло Юолони в начале 80-х годов - любая неудача команды на него давила. Я очень нуждался в нем в сборной, и я уговорил его перейти в Стяуа, которая боролась на высоком уровне и могла ему помочь.

Я не думаю, что Месси станет уничтожителем тренеров. Все понимают, что Лео - особенный. Что, если бы я осмелился работать с ним? Вы знаете, что капризные игроки и большие таланты всегда были для меня проблемой. Вспомнить Лупу, Сергена и даже Роналдо", - приводит слова Луческу Prosport.ro со ссылкой на Il Luce.

Ранее сообщалось, что форварда Барселоны Лионеля Месси могут дисквалифицировать на четыре матча за удаление в финале Суперкубка Испании.