Морес: Не хотелось бы терять Тайсона и Коваленко
Форвард "горняков" высказался о трансферах клуба.
Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал возможный уход Виктора Коваленко и Тайсона в конце сезона.
"Тайсон и Коваленко - важные игроки для нас. Я не знаю всех деталей, но я хорошо с ними общаюсь на поле и за его пределами.
Буду надеяться, что они останутся в Шахтере", - рассказал Мораес в интервью Футбол 1/2/3.
Контракты Тайсона и Коваленко с "горняками" истекают летом 2021-го года.
Ранее сообщалось, что Виктор заключил предварительный контракт с Аталантой.
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