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Морес: Не хотелось бы терять Тайсона и Коваленко

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Форвард "горняков" высказался о трансферах клуба.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
Шахтер Донецк

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал возможный уход Виктора Коваленко и Тайсона в конце сезона.

"Тайсон и Коваленко - важные игроки для нас. Я не знаю всех деталей, но я хорошо с ними общаюсь на поле и за его пределами.

Буду надеяться, что они останутся в Шахтере", - рассказал Мораес в интервью Футбол 1/2/3.

Контракты Тайсона и Коваленко с "горняками" истекают летом 2021-го года. 

Ранее сообщалось, что Виктор заключил предварительный контракт с Аталантой.

 

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Теги: Жуниор Мораес, Шахтер, Тайсон, Виктор Коваленко
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