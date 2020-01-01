Морес: Не хотелось бы терять Тайсона и Коваленко

Форвард "горняков" высказался о трансферах клуба.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал возможный уход Виктора Коваленко и Тайсона в конце сезона.

"Тайсон и Коваленко - важные игроки для нас. Я не знаю всех деталей, но я хорошо с ними общаюсь на поле и за его пределами.

Буду надеяться, что они останутся в Шахтере", - рассказал Мораес в интервью Футбол 1/2/3.

Контракты Тайсона и Коваленко с "горняками" истекают летом 2021-го года.

Ранее сообщалось, что Виктор заключил предварительный контракт с Аталантой.