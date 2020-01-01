Легенда сборной Исландии объяснил свой переход в Рух

Рагнар Сигурдссон верит в успех львовской команды.

Защитник Руха Рагнар Сигурдссон прокомментировал подписание контракта с львовским клубом.

"Главная задача в Рухе - помочь команде сохранить прописку в высшей лиге. Пришел сюда, потому что хорошо знаю главного тренера. В свое время вместе с Иваном Федыком работал в другом клубе.

Знаю, что у Руха грандиозные планы. Здесь строится замечательная академия. Поэтому я рад быть частью такого проекта. До переезда сюда немного знал об Украине. Конечно, слышал о таких клубах, как Шахтер и Динамо, ведь они играют в еврокубках", - цитирует 34-летнего исландца пресс-служба Руха.

Напомним, что первую часть сезона 34-летний исландец провел в датском Копенгагане. На протяжении карьеры он также выступал за Филкир, Гетеборг, Копенгаген, Краснодар, Фулхэм, Рубин и Ростов.

За сборную своей страны он отыграл 97 матчей и забил пять голов.