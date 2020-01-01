Забарный: По словам Мистера, чемпионат выигрывает тот, кто лучше обороняется

Футболист Динамо дал оценку команде за товарищескую игру.

Защитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал итоги поражения от Легии (0:2) в рамках товарищеского матча.

“Так получилось, что я сыграл больше, чем другие. В целом первый матч был сложным. Что-то получалось, что-то - нет, но мы с каждой игрой будем становиться лучше.

Как я сыграл - пусть лучше оценивает тренер. Я делал все что мог, старался. Это всего лишь первая игра. Нужно было посмотреть, насколько мы готовы. Конечно, обидно, что получился такой результат. Но это футбол“.

Илья рассказал о задачах команды на сбор в Турции.

“Мы отрабатываем игру в обороне в целом, тактические перестроения. Доводим наши действия до автоматизма. Для того чтобы все делать синхронно, нужно отрабатывать это на тренировках. Это работа над ошибками. Когда Мистер только пришел к нам, мы уже начали так играть. Но сейчас у нас появилось больше времени поработать над этим компонентом. Нужно довести все до синхронности“.

Забарный высказался о пропущенных голах.

“Первый гол после подачи углового. Кто-то не доиграл с игроком. А второй - обрезка в центре и быстрая контратака, с которой пошла подача с фланга, а в штрафной не разобрались. Там есть и моя вина, что я был слишком далеко от игрока. И так получилось, что Кенди сфолил, подтолкнул игрока. Я был спиной к эпизоду и лишь увидел, что арбитр показывает на 11-метровый“.

Забарный также рассказал о целях Динамо на тренировочные сборы.

“Наша цель - отработать механизмы, о которых говорит нам Мистер. Он хочет, чтобы мы все довели до автоматизма, чтобы мы начинали, строили атаки, а не просто выбивали мяч подальше. И чтобы оборонялась вся команда, а не только защитники. Как говорит Мистер, чемпионат выигрывает тот, кто лучше обороняется. Поэтому первые тренировки на сборе посвящены обороне“, - отметил защитник.