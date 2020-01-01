Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Забарный: По словам Мистера, чемпионат выигрывает тот, кто лучше обороняется

Комментариев: 0
Футболист Динамо дал оценку команде за товарищескую игру.
Илья Забарный
Илья Забарный
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал итоги поражения от Легии (0:2) в рамках товарищеского матча.

“Так получилось, что я сыграл больше, чем другие. В целом первый матч был сложным. Что-то получалось, что-то - нет, но мы с каждой игрой будем становиться лучше.

Как я сыграл - пусть лучше оценивает тренер. Я делал все что мог, старался. Это всего лишь первая игра. Нужно было посмотреть, насколько мы готовы. Конечно, обидно, что получился такой результат. Но это футбол“.

Илья рассказал о задачах команды на сбор в Турции.

“Мы отрабатываем игру в обороне в целом, тактические перестроения. Доводим наши действия до автоматизма. Для того чтобы все делать синхронно, нужно отрабатывать это на тренировках. Это работа над ошибками. Когда Мистер только пришел к нам, мы уже начали так играть. Но сейчас у нас появилось больше времени поработать над этим компонентом. Нужно довести все до синхронности“.

Забарный высказался о пропущенных голах.

“Первый гол после подачи углового. Кто-то не доиграл с игроком. А второй - обрезка в центре и быстрая контратака, с которой пошла подача с фланга, а в штрафной не разобрались. Там есть и моя вина, что я был слишком далеко от игрока. И так получилось, что Кенди сфолил, подтолкнул игрока. Я был спиной к эпизоду и лишь увидел, что арбитр показывает на 11-метровый“.

Забарный также рассказал о целях Динамо на тренировочные сборы.

“Наша цель - отработать механизмы, о которых говорит нам Мистер. Он хочет, чтобы мы все довели до автоматизма, чтобы мы начинали, строили атаки, а не просто выбивали мяч подальше. И чтобы оборонялась вся команда, а не только защитники. Как говорит Мистер, чемпионат выигрывает тот, кто лучше обороняется. Поэтому первые тренировки на сборе посвящены обороне“, - отметил защитник.

Поделись:
Теги: Илья Забарный, Динамо Киев, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь