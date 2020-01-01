Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Каштру: Маккаби – сложная команда, функционирующая как единое целое

Комментариев: 0
Донецкий клуб готовится к матча Лиги Европы.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру рассказал о форме футболистов на первом тренировочном сборе.

“Ребята, которые еще восстанавливаются, потихоньку адаптируются и интегрируются в ежедневную жизнь: тренировки, игра. У кого-то была слишком долгая пауза. Нормально, что сейчас, в начале сбора, есть сложности, что кто-то пока не на уровне. Все наберут свою форму постепенно, совершенно естественно, и интегрируются в команду. Это привычный процесс.

У Шахтера не было межсезонья, а было всего три-четыре дня между сезонами. Плюс мы останавливались, много пауз. Нетипичный, непривычный год. Сейчас воспользуемся сборами, чтобы реинтегрировать в команду некоторые принципы. Определенные составляющие терялись в течение сезона, что нормально. Все будет происходить, как я уже сказал, абсолютно естественно“.

Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

“Команда выполняет все принципы в атаке и обороне, которые мы хотим видеть. Нет ничего нового в том, что я буду говорить и объяснять футболистам. Вопрос в том, чтобы привнести снова эти идеи в тренировочный процесс, напомнить игрокам то, что они уже знают. Все, что мы умеем делать, нужно перевести в практику и прибавить в этом“.

Специалист рассказал о подготовке команды к сезону.

“Мы продолжим отрабатывать действия в атаке и обороне. С каждым разом будем становиться все более скоординированными. Кстати, в отпуске ребята тоже тренировались, но понятно, что и физическую форму сейчас мы будем набирать. Бегать одному и на поле с мячом всей командой – разные вещи. Мы делаем это ежедневно. Все наши упражнения построены на атаке или обороне, и всегда такая работа ведется с мячом“.

Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Каштру также высказался о матче против Маккаби в Лиге Европы.

“В мире футбола нам не нужно говорить с кем-то той же национальности, потому что у нас есть свой процесс анализа соперника. Мы смотрим все матчи, которые проводит Маккаби. Я думаю, что и противник посмотрит наши поединки. Секретов нет. Так было с Боруссией, Интером, Реалом и всеми оппонентами в чемпионате. Клубы просматриваются очень детально, чтобы построить стратегию на игру.

Маккаби – сложная команда, функционирующая как единое целое. Знаем, что футболисты никогда не сдаются и будут бороться точно так же, как и мы. И мы никогда не опустим рук до последней секунды, станем биться за попадание в 1/8 финала.

О чем я спрошу у Соломона? Чувствует ли он себя хорошо, хочет ли играть, хорошо ли тренируется. И он всегда ответит мне положительно, как и все его партнеры по команде“, - отметил специалист.

Поделись:
Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: shakhtar.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь