Каштру: Маккаби – сложная команда, функционирующая как единое целое

Донецкий клуб готовится к матча Лиги Европы.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру рассказал о форме футболистов на первом тренировочном сборе.

“Ребята, которые еще восстанавливаются, потихоньку адаптируются и интегрируются в ежедневную жизнь: тренировки, игра. У кого-то была слишком долгая пауза. Нормально, что сейчас, в начале сбора, есть сложности, что кто-то пока не на уровне. Все наберут свою форму постепенно, совершенно естественно, и интегрируются в команду. Это привычный процесс.



У Шахтера не было межсезонья, а было всего три-четыре дня между сезонами. Плюс мы останавливались, много пауз. Нетипичный, непривычный год. Сейчас воспользуемся сборами, чтобы реинтегрировать в команду некоторые принципы. Определенные составляющие терялись в течение сезона, что нормально. Все будет происходить, как я уже сказал, абсолютно естественно“.

Луиш Каштру ФК Шахтер Донецк

“Команда выполняет все принципы в атаке и обороне, которые мы хотим видеть. Нет ничего нового в том, что я буду говорить и объяснять футболистам. Вопрос в том, чтобы привнести снова эти идеи в тренировочный процесс, напомнить игрокам то, что они уже знают. Все, что мы умеем делать, нужно перевести в практику и прибавить в этом“.

Специалист рассказал о подготовке команды к сезону.

“Мы продолжим отрабатывать действия в атаке и обороне. С каждым разом будем становиться все более скоординированными. Кстати, в отпуске ребята тоже тренировались, но понятно, что и физическую форму сейчас мы будем набирать. Бегать одному и на поле с мячом всей командой – разные вещи. Мы делаем это ежедневно. Все наши упражнения построены на атаке или обороне, и всегда такая работа ведется с мячом“.

Луиш Каштру ФК Шахтер Донецк

Каштру также высказался о матче против Маккаби в Лиге Европы.

“В мире футбола нам не нужно говорить с кем-то той же национальности, потому что у нас есть свой процесс анализа соперника. Мы смотрим все матчи, которые проводит Маккаби. Я думаю, что и противник посмотрит наши поединки. Секретов нет. Так было с Боруссией, Интером, Реалом и всеми оппонентами в чемпионате. Клубы просматриваются очень детально, чтобы построить стратегию на игру.

Маккаби – сложная команда, функционирующая как единое целое. Знаем, что футболисты никогда не сдаются и будут бороться точно так же, как и мы. И мы никогда не опустим рук до последней секунды, станем биться за попадание в 1/8 финала.

О чем я спрошу у Соломона? Чувствует ли он себя хорошо, хочет ли играть, хорошо ли тренируется. И он всегда ответит мне положительно, как и все его партнеры по команде“, - отметил специалист.