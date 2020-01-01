Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо - Легия 0:2 Видео голов и обзор товарищеского матча

Комментариев: 0
Киевское Динамо уступило в первом матче календарного года.

Динамо - Легия: Видео голов
Динамо - Легия: Видео голов
ФК Динамо Киев

В товарищеском матче на сборе в ОАЭ киевское Динамо уступило польской Легии (0:2).

Номинальные гости открыли счет на 29-й минуте благодаря голу Пекхарта. Форвард Легии воспользовался ошибкой защитников "бело-синих" и свободно пробил головой после подачи с углового.

Через несколько минут Пекхарт оформил дубль, реализовав пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Легия:

Динамо — Легия 0:2
Голы: Пекхарт, 29,32

Динамо: Бойко (Георгий Бущан, 46), Миколенко (Сидклей, 46), Забарный, Шабанов (Сирота, 46), Кендзера (Караваев, 46), Сидорчук (Андриевский, 46), Буяльский (Шепелев, 46), Цыганков (Родригес, 46), Вербич (Де Пена, 46), Гармаш (Дуэлунд, 46), Беседин (Супряга, 46)

Легия: Боруц (Черняк, 46), Вшолек, Левчук, Ветеска, Младенович, Гвилия, Мартинш, Капустка,  Скибицки (Енджейчик, 64), Лукьиньяш, Пекхарт (Косторж, 64; Лопеш, 77)

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Легия, футбол, видео голов, обзор матча, товарищеского матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь