Динамо - Легия 0:2 Видео голов и обзор товарищеского матча

Киевское Динамо уступило в первом матче календарного года.

Динамо - Легия: Видео голов ФК Динамо Киев

В товарищеском матче на сборе в ОАЭ киевское Динамо уступило польской Легии (0:2).

Номинальные гости открыли счет на 29-й минуте благодаря голу Пекхарта. Форвард Легии воспользовался ошибкой защитников "бело-синих" и свободно пробил головой после подачи с углового.

Через несколько минут Пекхарт оформил дубль, реализовав пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Легия:

Динамо — Легия 0:2

Голы: Пекхарт, 29,32

Динамо: Бойко (Георгий Бущан, 46), Миколенко (Сидклей, 46), Забарный, Шабанов (Сирота, 46), Кендзера (Караваев, 46), Сидорчук (Андриевский, 46), Буяльский (Шепелев, 46), Цыганков (Родригес, 46), Вербич (Де Пена, 46), Гармаш (Дуэлунд, 46), Беседин (Супряга, 46)

Легия: Боруц (Черняк, 46), Вшолек, Левчук, Ветеска, Младенович, Гвилия, Мартинш, Капустка, Скибицки (Енджейчик, 64), Лукьиньяш, Пекхарт (Косторж, 64; Лопеш, 77)