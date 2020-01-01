Стало известно, когда CAS раасмотрит апелляцию УАФ по матчу против Швейцарии

Поединок Лиги наций отменили из-за случаев заражения коронавирусом в сборной Украины.

Спортивный арбитражный суд назвал дату рассмотрения дела по матчу Лиги наций Швейцария - Украина.

Как сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, слушание состоится 16 февраля.

Напомним, что поединок должен был пройти 17 ноября, но из-за случаев заражения коронавирусом в сборной Украины главный врач кантона Люцерн отправил всю команду "желто-синих" на карантин, а матч отменили.

Спустя время дисциплинарный орган УЕФА вынес решение присудить команде Шевченко техпоражение со счетом 0:3. УАФ подала апеллацию на решение организации.