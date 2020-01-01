У Шахтера изменился один из спарринг-партнеров в Турции
Вместо Слована команда Луиша Каштру на турецком сборе сыграет против Силекса.
Донецкий Шахтер сыграет с Силексом в рамках заключительного матча учебно-тренировочного сбора в Турции. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Команда из Северной Македонии заменит чешский Слован из Братиславы.
Встреча с македонцами пройдет 26 января в 10:00 по киевскому времени.
До матча с Силексом, подопечные Луиша Каштру сыграют против Леха, Лудогорца и Марибора.
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