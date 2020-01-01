У Шахтера изменился один из спарринг-партнеров в Турции

Вместо Слована команда Луиша Каштру на турецком сборе сыграет против Силекса.

Донецкий Шахтер сыграет с Силексом в рамках заключительного матча учебно-тренировочного сбора в Турции. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Команда из Северной Македонии заменит чешский Слован из Братиславы.

Встреча с македонцами пройдет 26 января в 10:00 по киевскому времени.

До матча с Силексом, подопечные Луиша Каштру сыграют против Леха, Лудогорца и Марибора.