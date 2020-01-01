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Рух подписал защитника сборной Исландии

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Сигурдссон продолжит карьеру в чемпионате Украины.
Рагнар Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
Рух Львов

Защитник Рагнар Сигурдссон стал игроком львовского Руха. Об этом сообщила пресс-служба украинской команды.

Опытный исландский центрбек подписал контракт сроком на полгода с возможностью продления еще на год. В новом клубе Сигурдссон будет выступать под номером 22.

Рух представил футболиста ярким роликом:

Напомним, что первую часть сезона 34-летний исландец провел в датском Копенгагане. На протяжении карьеры он также выступал за Филкир, Гетеборг, Копенгаген, Краснодар, Фулхэм, Рубин и Ростов.

За сборную своей страны он отыграл 97 матчей и забил пять голов.

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