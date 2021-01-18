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Динамо проиграло Легии в товарищеском матче

Комментариев: 3
Киевский клуб не сумел ответить на два пропущенных гола.
Динамо - Легия 0:2
Динамо - Легия 0:2
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо уступило Легии из Польши в рамках товарищеского матча на сборах в ОАЭ.

Польский коллектив вышел вперед на 29-й минуте благодаря голу Пекхарта, а уже через несколько минут он оформил дубль, реализовав пенальти.

Таким образом, "бело-синие" потерпели поражение в первом матче календарного года.

Динамо – Легия 0:2

Голы: Пекхарт (29, 33 с пенальти)

Динамо Киев (1-й тайм): Бойко, Миколенко, Шабанов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин

Динамо Киев (2-й тайм): Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Сидклей, Андриевский, Шепелев, де Пена, Дуэлунд, Родригес, Супряга. 

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Теги: Динамо Киев, футбол
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  18.01.2021, 18:11
Оценка:  0
pусский
Пидapасы eбучие!
МаксимУм    18.01.2021, 17:53
Оценка:  +3
МаксимУм
Ну вот настоящее динамо сцуркис!
гость  (аноним)  18.01.2021, 17:42
Оценка:  0
гость
Дырка )))
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