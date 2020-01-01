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Девушка защитника Шахтера оголила грудь в откровенной фотосессии

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Дарья Савина радует своих фанатов в Instagram.
Дарья Савина
Дарья Савина
Instagram

Даша Савина, девушка 21-летнего украинского защитника Шахтера Валерия Бондаря, продолжает радовать своих поклонников горячими снимками в Instagram.

"Все же есть какая-то магия в черно-белых снимках, а тем более, если на них я", — прокомментировала Даша подборку свежих черно-белых фотографий.

Ранее Савина встречалась с 20-летним украинским форвардом киевского Динамо Владиславом Супрягой.

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Теги: Дарья Савина, футбол, Валерий Бондарь
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