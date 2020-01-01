Девушка защитника Шахтера оголила грудь в откровенной фотосессии

Дарья Савина радует своих фанатов в Instagram.

Даша Савина, девушка 21-летнего украинского защитника Шахтера Валерия Бондаря, продолжает радовать своих поклонников горячими снимками в Instagram.

"Все же есть какая-то магия в черно-белых снимках, а тем более, если на них я", — прокомментировала Даша подборку свежих черно-белых фотографий.

Ранее Савина встречалась с 20-летним украинским форвардом киевского Динамо Владиславом Супрягой.