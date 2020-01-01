Динамо определилось с третьем соперником на сборах в ОАЭ

Киевляне сыграют с представителем местного чемпионата.

Футболисты Динамо на сборах в ОАЭ Динамо Киев

Динамо определилось с третьим соперником на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.Об этом сообщает официальный сайт бело-синих.

22 января киевляне сыграют против местного Аджмана. Встреча начнется в 16:15 по киевскому времени. Также у Динамо появится и четвертый соперник, однако он будет известен позднее.

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Напомним, что 18 января команда Мирчи Луческу сыграет с польской Легией (15:00), а 21 января - против белорусского Шахтером (15:00).

Первый этап подготовки бело-синие завершат 26 января, после чего 29 января Динамо отправится на второй сбор в Турцию вплоть до 8 февраля.