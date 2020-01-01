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Днепр-1 нацелился на бразильского таланта

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Воспитанник Фламенго может усилить команду Йовичевича.
Билл
Билл
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Бразильский вингер Фламенго Билл попал на радары скаутов СК Днепр-1. Об этом сообщает  журналист Jornal O Dia Вене Касагранде.

По его информации, днепряне хотят арендовать футболиста до декабря 2021 года. Сейчас уточняются отдельные детали между клубами и они готовятся к обмену документами.

Заметим, Билл хоть и принадлежит Фламенго, но выступает за КРБ в Серии Б. Правда, между бразильскими клубами есть договоренность о разрыве аренды в случае предложения из-за рубежа.

К слову, во втором по силе дивизионе Бразилии вингер провел 35 поединков, в которых забил 5 мячей и отдал один ассист. За Фламенго сыграл только один матч.

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Теги: Билл, Фламенго, СК Днепр-1
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