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Мораес рассказал, когда вернется к тренировкам с Шахтером

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Форвард продолжает восстанавливаться от травмы.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
Getty Images

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес не тренируется в общей группе команды на сборе в Турции. Форвард недавно восстановился после травмы и пока работает индивидуально.

"Я счастлив, что вернулся и могу делать то, что больше всего люблю. Конечно, непросто после отпуска работать на поле. Но у нас отличная атмосфера.

Думаю, два-три дня – и смогу вернуться в общую группу. Сейчас очень важно адаптироваться и внедриться в тренировочный процесс", - цитирует Мораеса официальный сайт Шахтера.

В текущем сезоне Мораес сыграл в 12 матчах за Шахтер во всех турнирах. На счету 33-летнего форварда три гола и одна результативная передача.

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Теги: Жуниор Мораес, футбол, Шахтер Донецк
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