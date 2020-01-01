В Анталии "горняки" сыграют против Леха, Лудогорца, Марибора и Слована.

Каштру взял на сбор в Турцию 29 игроков Шахтера ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 17 января, делегация донецкого Шахтера отправилась в Турцию на учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

В Анталию наставник дончан Луиш Каштру взял 29 футболистов, среди которых не оказалось левого защитника Исмаили, который продолжает восстановление после травмы.

Однако есть и приятные новости - готовы тренироваться Виктор Корниенко, Фернандо, Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес.

Вратари: Шевченко, Пятов, Гриценко, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Витао, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо.

Нападающие: Мораес, Вьюнник.

Также уже известно, что в Турции чемпионы Украины сыграют четыре матча, а их соперниками будут Лех, Лудогорец, Марибор и Слован.

Ранее сообщалось, что Шахтер сделал предложение 17-летнему форварду Флуминенсе.