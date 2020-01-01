Шахтер сделал предложение 17-летнему форварду Флуминенсе

"Горняки" вновь активно работают с бразильским трансферным рынком.

Донецкий Шахтер хочет приобрести 17-летнего нападающего молодежки Флуминенсе Кайки. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, представитель “горняков“ на этой неделе побывал в Бразилии, где сделал первое предложение бразильскому клубу.

Отмечается, что в ближайшее время Флуминенсе должен оценить предложение дончан, после чего будут начаты переговоры. При этом сам футболист сможет перебраться в Украину только летом, когда ему исполнится 18 лет. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.

Кайки стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Бразилии в 2020 году. Также на его счету два поединка за сборную Бразилии U-16.

Ранее сообщалось, что Реал может подписать Тете, если не удастся договориться с Холандом.