Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер сделал предложение 17-летнему форварду Флуминенсе

Комментариев: 0
"Горняки" вновь активно работают с бразильским трансферным рынком.
Кайки
Кайки
ФК Флуминенсе

Донецкий Шахтер хочет приобрести 17-летнего нападающего молодежки Флуминенсе Кайки. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, представитель “горняков“ на этой неделе побывал в Бразилии, где сделал первое предложение бразильскому клубу.

Отмечается, что в ближайшее время Флуминенсе должен оценить предложение дончан, после чего будут начаты переговоры. При этом сам футболист сможет перебраться в Украину только летом, когда ему исполнится 18 лет. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.

Кайки стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Бразилии в 2020 году. Также на его счету два поединка за сборную Бразилии U-16.

Ранее сообщалось, что Реал может подписать Тете, если не удастся договориться с Холандом.

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Флуминенсе, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь