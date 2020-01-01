Боту: Английские клубы — не лучшее место для скаутов. В Шахтере работать интереснее

Главный скаут Шахтера сравнил работу в Англии и Украине.

Глава селекционной службы донецкого Шахтера Жозе Боту рассказал о том, почему, по его мнению, работа в Украине лучше, чем в Англии.

По мнению Боты, более богатые английские клубы склонны к более частым ошибкам при подборе игроков.

«Я бы сказал, что английские клубы — не лучшее место для скаутов потому, что в их распоряжении больше денег и из-за этого они чаще ошибаются. Скаутом в таких клубах, как Шахтер, работать интереснее, поскольку тут нет таких денег, как в английских клубах», - рассказал Боту в интервью клубному телеканалу Шахтера.

Ранее сообщалось о том, что лондонский Арсенал летом намерен приобрести полузащитника Шахтера Манора Соломона.