Исмаили не поедет на сборы с Шахтером

Защитник донецкой команды восстанавливается после травмы.

Тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру не возьмет на первые сборы в Турцию защитника Исмаили, сообщает Meta Ratings.

По информации источника бразилец остался в Киеве и продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки в июне прошлого года. Ожидается, что Исмаили присоединится к команде на вторых сборах.

В прошлом сезоне Исмаили в составе Шахтера в общей сложности сыграл 32 матча и забил два гола.

Ранее сообщалось о том, что Реал летом может приобрести полузащитника Шахтера Тете.