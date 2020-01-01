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Исмаили не поедет на сборы с Шахтером

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Защитник донецкой команды восстанавливается после травмы.
Исмаили
Исмаили
Getty Images

Тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру не возьмет на первые сборы в Турцию защитника Исмаили, сообщает Meta Ratings.

По информации источника бразилец остался в Киеве и продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки в июне прошлого года. Ожидается, что Исмаили присоединится к команде на вторых сборах.

В прошлом сезоне Исмаили в составе Шахтера в общей сложности сыграл 32 матча и забил два гола.

Ранее сообщалось о том, что Реал летом может приобрести полузащитника Шахтера Тете.

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Теги: Шахтер, Исмаили
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