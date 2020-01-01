Днепр-1 готовится подписать франко-бразильца из чемпионата Грузии

Вагнер Гонсалвес должен присоединиться к украинской команде в ближайшее время.

Днепровский Днепр-1 близок к завершению трансфера 24-летнего франко-бразильского форварда Вагнера Гонсалвеса из грузинского клуба Динамо Батуми, сообщает сайт Fcdnipro.com.

Как сообщается, Гонсалвес уже готовится присоединиться к украинскому клубу, которій находится на сборах в Турции — осталось завершить последние формальности.

Вагнер Гонсалвес родился в Бразилии, однако является воспитаником французского клуба Бастия и имеет таже гражданство Франции. В составе Динамо Батуми в прошлом сезоне франко-бразилец сыграл 16 матчей, в том числе один — в Лиге Европы, и забил один гол.