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Днепр-1 готовится подписать франко-бразильца из чемпионата Грузии

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Вагнер Гонсалвес должен присоединиться к украинской команде в ближайшее время.
Вагнер Гонсалвес
Вагнер Гонсалвес
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Днепровский Днепр-1 близок к завершению трансфера 24-летнего франко-бразильского форварда Вагнера Гонсалвеса из грузинского клуба Динамо Батуми, сообщает сайт Fcdnipro.com.

Как сообщается, Гонсалвес уже готовится присоединиться к украинскому клубу, которій находится на сборах в Турции — осталось завершить последние формальности.

Вагнер Гонсалвес родился в Бразилии, однако является воспитаником французского клуба Бастия и имеет таже гражданство Франции. В составе Динамо Батуми в прошлом сезоне франко-бразилец сыграл 16 матчей, в том числе один — в Лиге Европы, и забил один гол. 

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Теги: Днепр-1, Динамо Батуми, трансфер
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