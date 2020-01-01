Бойко: Раньше в Динамо была космическая конкуренция

Вратарь Динамо считает, что сейчас уровень игроков Динамо ниже, чем был раньше.

Голкипер Динамо Денис Бойко считает, что сейчас конкуренция внутри Динамо стала значительно ниже, чем была, когда он начинал, из-за снижения уровня игроков.

“Раньше в Динамо была космическая конкуренция, даже, чтобы попасть на тренировку с основным составом. Чтобы один или два футболиста Динамо-2 пришли на тренировку с основой – это было очень тяжело. Вы сами помните, какие футболисты были раньше в Динамо и какая была конкуренция за место в составе. Сейчас конкуренция осталась, и хорошая, но, к сожалению, уровень футболистов, наверное, немножко ниже, чем раньше” - рассказал Бойко Youtube-каналу Бомбардир.

Также Бойко рассказал о том, что с приходом главного тренера Мирчи Луческу в Динамо значительно изменились теоретические занятия.