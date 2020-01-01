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Бойко: Раньше в Динамо была космическая конкуренция

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Вратарь Динамо считает, что сейчас уровень игроков Динамо ниже, чем был раньше.
Денис Бойко и Томаш Кендзьора против Росса Баркли
Денис Бойко и Томаш Кендзьора против Росса Баркли
Getty Images

Голкипер Динамо Денис Бойко считает, что сейчас конкуренция внутри Динамо стала значительно ниже, чем была, когда он начинал, из-за снижения уровня игроков.

“Раньше в Динамо была космическая конкуренция, даже, чтобы попасть на тренировку с основным составом. Чтобы один или два футболиста Динамо-2 пришли на тренировку с основой – это было очень тяжело. Вы сами помните, какие футболисты были раньше в Динамо и какая была конкуренция за место в составе. Сейчас конкуренция осталась, и хорошая, но, к сожалению, уровень футболистов, наверное, немножко ниже, чем раньше” - рассказал Бойко Youtube-каналу Бомбардир.

Также Бойко рассказал о том, что с приходом главного тренера Мирчи Луческу в Динамо значительно изменились теоретические занятия.

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Теги: Динамо, Денис Бойко
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