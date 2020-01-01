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Корниенко: Настоящий Шахтер — тот, который два раза победил Мадрид

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Защитник Шахтера вспомнил 2020 год в футбольном плане.
Виктор Корниенко и футболисты Шахтера
Виктор Корниенко и футболисты Шахтера
Getty Images

Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко считает, что настоящий уровень команды был в матчах против Реал Мадрид в Лиге Чемпионов.

«В том матче я сыграл немаловажную роль, первый гол забили с моей передачи, с моего прохода. Настоящий Шахтер — тот, который два раза победил Мадрид и дважды сыграл вничью с Интером», - рассказал Коваленко Youtube-каналу Football Hub.

Также Корниенко думает, что два поражения Шахтера от менхенгладбахской Боруссии уже никто не вспомнит.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник Шахтера Тайсон проведет встречу с руководством бразильского клуба Интернасьональ.

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Теги: Шахтер, Реал, Виктор Корниенко
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