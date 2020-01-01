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Бойко: Луческу очень много информации приносит в команду

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Вратарь Динамо рассказал о том, как в клубе изменились теоретические занятия с приходом Мирчи Луческу.
Денис Бойко
Денис Бойко
Getty Images

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко рассказал о том, как в столичном клубе изменились теоретические занятия после прихода тренера Мирчи Луческу.

«Он подстраивается под каждую команду, у нас очень много теории. Он тщательно разбирает и соперников, и нашу игру. Теоретические занятия довольно длинные, Луческу действительно очень много информации приносит в команду», - рассказал Бойко Youtube-каналу Бомбардир.

Ранее о работе с Мирчей Луческу рассказывал другой футболист Динамо Миккель Дуэлунн.

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Теги: Динамо, Мирча Луческу, Денис Бойко
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