Звезда Ман Сити будет работать в Украине

Дмитрий Селюк анонсировал приезд Яя Туре в Украину.

Бывший полузащитник Манчестер Сити и Барселоны Яя Туре может получить работу в украинском клубе. Об этом сообщил его агент Дмитрий Селюк.

"Яя дал интервью в Англии о том, что он начинает путь тренера. Но для этого надо еще поучиться, получить лицензию. У Туре есть определенные категории, чтобы работать ассистентом тренера, спортивным директором.

У меня есть несколько предложений по его устройству. Яя будет работать и учиться параллельно. Клубам нужно приглашать таких специалистов. Туре выиграл на клубном уровне все что можно. Надо руками и ногами цепляться за это.

На следующей неделе Туре, скорее всего, приступит к работе в Украине. Яя просто учится и хочет работать ассистентом тренера. Он хочет все с азов пройти сам", — цитирует Селюка Чемпионат.