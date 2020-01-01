Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Звезда Ман Сити будет работать в Украине

Комментариев: 0
Дмитрий Селюк анонсировал приезд Яя Туре в Украину.
Яя Туре
Яя Туре
Getty Images

Бывший полузащитник Манчестер Сити и Барселоны Яя Туре может получить работу в украинском клубе. Об этом сообщил его агент Дмитрий Селюк.

"Яя дал интервью в Англии о том, что он начинает путь тренера. Но для этого надо еще поучиться, получить лицензию. У Туре есть определенные категории, чтобы работать ассистентом тренера, спортивным директором.

У меня есть несколько предложений по его устройству. Яя будет работать и учиться параллельно. Клубам нужно приглашать таких специалистов. Туре выиграл на клубном уровне все что можно. Надо руками и ногами цепляться за это.

На следующей неделе Туре, скорее всего, приступит к работе в Украине. Яя просто учится и хочет работать ассистентом тренера. Он хочет все с азов пройти сам", — цитирует Селюка Чемпионат.

Поделись:
Теги: Яя Туре, Дмитрий Селюк, футбол, Манчестер Сити
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь