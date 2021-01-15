Японский гранд увел форварда у Динамо

Бразильский форвард Линкольн, которым интересовалось Динамо, перешел в Виссел Кобе из Японии.

Нападающий бразильского Фламенго Линкольн продолжит свою карьеру в японском Виссел Кобе, сообщает Extra Globo.

По информации источника, клубы уже договорились по трансферу и контракт с Линкольном согласован.

Фламенго получит за 20-летнего футболиста два с половиной миллиона евро и оставит за собой 25 процентов прав на игрока.

Ранее Виссел Кобе намеревался арендовать форварда, но на него также претендовал американский Цинциннати, что заставило японцев совершить полноценный трансфер.

Также сообщалось, что Линкольном интересовалось киевское Динамо.