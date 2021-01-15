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"Жизнь покажет": Милевский расстался с возлюбленной

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По словам футболиста, это были самые длительные отношения в его жизни.
Артем Милевский и Валерия
Артем Милевский и Валерия
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Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский признался, что порвал с бывшей своей девушкой Валерией после двух с половиной лет отношений.

Об этом форвард Миная признался в интервью YouTube-каналу ТаТоТаке., заявив, что что это были самые длительные отношения в его жизни.

"Таких вообще ни с кем не было. Жизнь покажет. Многие пары возвращаются к отношениям, многие - нет. Пока – стоп", — признался Милевский.

По его словам, только недавно эти отношения прекратились, поэтому для него это непростая тема.

Ранее Милевский показал, как праздновал день рождения.

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Теги: Артем Милевский, футбол, Минай
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  15.01.2021, 15:00
Оценка:  -1
гость
Да на х...у...й .ана и нужна, щяс тока так и жывут как в омэрыкэ.
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