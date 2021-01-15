"Жизнь покажет": Милевский расстался с возлюбленной

По словам футболиста, это были самые длительные отношения в его жизни.

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский признался, что порвал с бывшей своей девушкой Валерией после двух с половиной лет отношений.

Об этом форвард Миная признался в интервью YouTube-каналу ТаТоТаке., заявив, что что это были самые длительные отношения в его жизни.

"Таких вообще ни с кем не было. Жизнь покажет. Многие пары возвращаются к отношениям, многие - нет. Пока – стоп", — признался Милевский.

По его словам, только недавно эти отношения прекратились, поэтому для него это непростая тема.

Ранее Милевский показал, как праздновал день рождения.