"Снежный футбол": Де Пена тренировку Динамо в Киеве

Футболист порадовался зимним осадкам.

Уругвайский вингер Динамо Карлос де Пена последним вернулся из отпуска и попал в настоящую зиму в Киеве. Футболист прибыл в украинскую столицу незадолго до того, как случился снегопад. Непривыкший к таким осадкам на родине, де Пена не упустил возможность опубликовать фотографии со снежной тренировки в свой Instagram.

"Снежный футбол", - написал игрок.

Отметим, что Динамо отправилось в ОАЭ на первый зимний сбор.