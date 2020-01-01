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"Снежный футбол": Де Пена тренировку Динамо в Киеве

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Футболист порадовался зимним осадкам.
Карлос Де Пена
Карлос Де Пена
Динамо Киев

Уругвайский вингер Динамо Карлос де Пена последним вернулся из отпуска и попал в настоящую зиму в Киеве. Футболист прибыл в украинскую столицу незадолго до того, как случился снегопад. Непривыкший к таким осадкам на родине, де Пена не упустил возможность опубликовать фотографии со снежной тренировки в свой Instagram.

"Снежный футбол", - написал игрок.

Отметим, что Динамо отправилось в ОАЭ на первый зимний сбор.

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Теги: Карлос Де Пена, футбол, Динамо, УПЛ
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