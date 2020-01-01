Динамо отправилось на сбор в ОАЭ: кто в обойме Луческу
Киевское Динамо отправилось в Объединенные Арабские Эмираты, которые в этом году были выбраны местом проведения первого учебно-тренировочного сбора.
На сборе в ОАЭ Мирча Луческу рассчитывает на следующих 30 футболистов:
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.
Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Бэлуцэ, Вербич, де Пена, Дуэлунд.
Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.
Сбор в Объединенных Арабских Эмиратах продлится 10 дней - до 25 января. В этот период запланировано несколько контрольных матчей, два соперника в которых уже известны - это чемпионы Польши и Беларуси Легия Варшава (18 января) и Шахтер Солигорск (21 января). С другими потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры.
После возвращения из ОАЭ динамовцы несколько дней будут готовиться в Киеве, а 29 января отправятся на второй этап зимних сборов в Турцию, где будут работать до 8 февраля.
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