Динамо отправилось на сбор в ОАЭ: кто в обойме Луческу

Луческу взял 30 игроков на первый сбор Динамо в ОАЭ.

Киевское Динамо отправилось в Объединенные Арабские Эмираты, которые в этом году были выбраны местом проведения первого учебно-тренировочного сбора.

На сборе в ОАЭ Мирча Луческу рассчитывает на следующих 30 футболистов:

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Бэлуцэ, Вербич, де Пена, Дуэлунд.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.

Сбор в Объединенных Арабских Эмиратах продлится 10 дней - до 25 января. В этот период запланировано несколько контрольных матчей, два соперника в которых уже известны - это чемпионы Польши и Беларуси Легия Варшава (18 января) и Шахтер Солигорск (21 января). С другими потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры.

После возвращения из ОАЭ динамовцы несколько дней будут готовиться в Киеве, а 29 января отправятся на второй этап зимних сборов в Турцию, где будут работать до 8 февраля.